Rugby : le Stade Rochelais retrouve la victoire face à Castres

La Rochelle, France

Après une défaite à Lyon, une autre à domicile face à Exeter en Champions Cup, et une dernière à Sale dimanche dernier, le Stade Rochelais renoue donc avec le succès sur sa pelouse. Avec la venue de Castres, les maritimes ne s'attendaient pas à du "simple", et cela s'est vite vérifié.

En première période, La Rochelle ne sera qu'une seule fois devant au score, après une première pénalité de Brock James dès la 8ème minute. Les Castrais reviennent très vite au score derrière avec une autre pénalité, mais c'est bien le 1/2 de mêlée Rory Kockott qui creuse l'écart en marquant un essai transformé à la 17ème minute. 10 à 03, le mini break est fait sur un essai de filou du Castrais. Démarrage au pied du regroupement, il le contourne par la droite, s'infiltre sans mal dans la défense qui l'oublie.

Premier coup de tonnerre dans un stade qui comprend que ce Castres là est bel et bien candidat à une première victoire à l'extérieur. A la 37ème, Castres mène même 13 à 03. Le navire jaune et noir tangue, mais ne rompt pas. L'essai de Mathieu Tanguy avant la pause réduit le score, et accroît l'espoir. ( 13 à 10 )

Après un "petit coup de gueule" des coachs à la pause, les Rochelais repartent de plus belle, avec une implication physique et un engagement sans faille. Il n'y aura pas d'autre essai dans cette rencontre, mais un duel de buteurs Brock James réussit une pénalité à la 53ème minute ( 13-13 ), Jules Plisson ne tremble pas à plus de 49 mètres et fait pencher la balance ( 16-13 ). Les Rochelais reprennent le contrôle du score, et le garderont jusqu'à la fin grâce à un 100% au pied. 19 à 13 puis 22 à 13 sur deux dernières tentatives de Jules Plisson.

L'ancien ouvreur du Stade Français a convaincu pour ces premières minutes en jaune et noir, avec également un jeu au pied de déplacement très au point. La Rochelle prends 4 points dans un match compliqué, une bonne nouvelle avant une double confrontation face à Glasgow en Champions Cup, et un déplacement à Bordeaux. Des girondins de Christophe Urios qui se sont imposés au Racing 34 à 30.

A quelques jours de Noël, pas sûr que l'UBB fasse des cadeaux aux maritimes le dimanche 22 décembre.