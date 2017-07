Rugby: Le Stade Rochelais souhaite jouer ses deux premiers matchs à l'extérieur en début de saison !

Le championnat de Top 14 reprendra le week end du 26 Août. On connaîtra Dimanche le calendrier précis du calendrier 2017 / 2018. Match à la maison ou à l'extérieur pour le Stade Rochelais ?

3 mois pile poil après sa 1/2 finale à Marseille, le 26 Mai dernier, le Stade Rochelais reprendra le chemin du Top 14 le 26 Août prochain. Le calendrier sera révélé ce Dimanche, et la ligue doit composer avec plusieurs souhaits des clubs engagés dans l'élite. Avec pas mal de travaux engagés sur plusieurs stades, certains clubs ont demandé à ne pas jouer leur premier match à domicile, souhaitant pouvoir se donner un peu plus le temps de finir les chantiers. C'est le cas du Stade Rochelais. Pierre Venayre le directeur général du club le confirme "Avec les travaux menés pour construire la nouvelle tribune Apivia au Stade Marcel Deflandre, le club a formulé le souhait de ne pas jouer les deux premiers matchs sur sa pelouse." Il va de soit que cela n'est qu'un souhait, la ligue ne pourra de toute façon pas répondre positivement à tous, mais les maritimes croisent les doigts pour pouvoir évoluer devant un stade complet pour le premier match, complet ... et avec une 4ème tribune toute neuve portant la capacité du stade à plus de 16 000 places.

En attendant ce premier match officiel, le club rochelais jouera 3 maths amicaux à Marcel Deflandre, à la fin Juillet face à Brive, le 28 Juillet puis face à l'Union Bordeaux Bègles le 10 Août et à une semaine de la reprise du championnat face à Agen le 17 Août. Des rencontres à 20 heures.