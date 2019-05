Rugby : le Stade Rochelais victorieux contre Toulon, Soyaux-Angoulême s'incline face à Oyonnax

Ce week-end, le Stade Rochelais et Soyaux-Angoulême jouaient en Top 14 et Pro D2. Les maritimes ont gagné 30 à 21 contre le RCT. Les charentais ont, eux, perdu 33 à 23 contre Oyonnax, au terme d'un match âprement disputé. Les espoirs rochelais ont décroché leur ticket pour la finale (24–23).

Charente-Maritime, France

C'est un week-end fastueux qui s'achève pour le Stade Rochelais dans son ensemble. Chez les seniors, on s'est rassurés avant la finale de Challenge Cup vendredi prochain. Les jaune et noirs ont battu à domicile les Toulonnais de Patrice Collazo (30-21). Les espoirs du club sont, eux aussi, en finale. Mais du championnat de France espoir. Ils ont gagné face aux jeunes de l'Union Bordeaux-Bègles (24-23). C'est plus compliqué pour les Charentais de Soyaux-Angoulême. Pour le dernier match de la saison, au stade Chanzy, ils se sont incliné 33 à 23 contre Oyonnax, lors d'un match très disputé.

Dans un match encore riche en suspens, les Jaune et Noir sortent vainqueurs, 30 à 21 face au @RCTofficiel et continuent leur route vers les barrages ! #SRRCT#Top14#FievreSRpic.twitter.com/QJz4BNGvsP — Stade Rochelais (@staderochelais) May 4, 2019

Encore une finale, mais on va finir par s'y habituer :) Bravo les jeunes! — Thomas Mahé (@TMahe17) May 5, 2019

Fin de match ! Défaite 23-33 de nos joueurs pour ce dernier match de la saison !

Bon courage pour les phases finales @OyonnaxRugby 👊🏼#SAXVOYOpic.twitter.com/DHgITdl9It — SA XV Charente Rugby (@SAXV_Charente) May 5, 2019

C'est une bonne opération pour le club d'Oyonnax. Deuxième du championnat de Pro D2, il jouera la demie-finale du championnat à domicile. Une demie finale qui aura lieu le 18 mai prochain.

Le calendrier des phases finales et des barrages de Pro D2