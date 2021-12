Rugby : le Stade Toulousain veut clôturer 2021 en beauté

Le Stade Toulousain referme le superbe chapitre 2021 ce soir, contre le Stade Français. Le Boxing Day post Noël vient donc offrir l'opportunité de finir en beauté, devant un Stadium proche d'être plein, cette année ponctuée d'un doublé Top 14 - Coupe d'Europe. "Tout le monde va garder cette année en mémoire", confirme Laurent Thuéry, l'entraîneur des défenseurs. "C'est toujours des gros matches qu'on aime jouer, avec plus de supporters, une ambiance encore plus impressionnante qu'à Ernest-Wallon... Forcément cela fait un petit moment qu'on n'y a pas joué", ajoute Thomas Ramos, l'arrière du Stade qui sera titulaire ce dimanche soir. "Il nous tarde de retrouver un Stadium plein pour jouer cette équipe parisienne."

Un clasico du Top 14

Un Boxing Day qui tombe pile pour le match contre le Stade Français, comme un clasico du Top 14. "Quand tu regardes les équipes du Top 14, tous les matches peuvent être des clasicos, tempère Thomas Ramos Mais c'est une belle affiche, on espère que ce sera un beau spectacle sur et en-dehors du terrain."

Quel bilan pour cette demi-saison ?

Le dernier match de la phase aller aussi, qui pourrait permettre aux Toulousains, deuxième, de chiper, au moins provisoirement, la première place à Bordeaux. L'occasion de tirer un bilan de cette première partie de saison. Il est "plutôt positif, estime Laurent Thuéry, sinon on n'en serait pas là. On a eu une très bonne entame, mais il reste des choses à peaufiner. On aurait signé pour, comptablement, être là à ce moment-là de la saison, car ce n'est pas forcément simple de repartir, mais on est conscients de notre marge de progression, on ne peut pas se contenter de ce qu'on fait." Et ce match contre un morose Stade Français est l'occasion d'envoyer un nouveau un message au concurrent bordelais.