Rugby : le stade Vélodrome n'est plus certain d'accueillir les finales des Coupes d'Europe

Et si les finales de la Champions Cup le 22 mai et celle de la Challenge Cup (petite Coupe d'Europe) le 21 mai, ne se jouaient plus à Marseille comme prévu ? Ces rencontres prestigieuses de rugby étaient annoncées au stade Vélodrome mais l'organisateur (EPCR) annonce ce vendredi qu'il étudie de nouveau la situation.

En raison de la situation sanitaire, l'EPCR explique que des discussions sont en cours avec la Ligue Nationale de Rugby, l’Olympique de Marseille et les autorités locales afin "d’évaluer en continu la faisabilité d’organiser les finales de l’European Rugby Challenge Cup et de la Champions Cup à Marseille les 21 et 22 mai, dans le contexte de la crise mondiale en constante évolution et sous réserve des recommandations officielles". L'EPCR annonce qu'une décision sera prise et communiquée avant le début des phases éliminatoires des tournois, prévu le vendredi 2 avril.