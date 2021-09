Rugby : le staff du XV de France se rode auprès des jeunes d'Occitanie

"J'avais un peu la boule au ventre en arrivant dimanche soir", Hugo, ailier de 17 ans à l'USA Perpignan est arrivé au Creps de Toulouse un peu stressé, pour deux jours d'entraînement à haute intensité sous la tutelle du XV de France.

Comme tous les enfants, petit, on rêve d'être entraînés par Fabien Galthié et son équipe. Je vais garder tous les conseils qu'on m'a donné - Hugo

Quasiment tous membres des Académies Pôle Espoirs, ils sont suivis de près par la Fédération de Rugby. Mais tout s'est bien passé pour ces 42 jeunes joueurs, âgés de moins de 17 ans.

Une phase de rodage sans matchs internationaux à l'agenda

Ces joueurs prometteurs ont tout donné et ont profité du moindre conseil donné par Fabien Galthié et son équipe d'entraîneurs. William Servat, Shaun Edwards, Laurent Labit ou encore Karim Ghezal étaient au plus près des jeunes pépites du rugby français.

Quand on reprend l'entraînement comme ça, on a un la voix qui mue un petit peu pendant les premières journées parce qu'on a perdu l'habitude de donner de la voix - William Servat, entraîneur des avants du XV de France

Le XV de France est en effet en relâche avant la tournée d'automne dont le premier match se déroulera à Paris le 6 novembre 2021 face à l'Argentine.

Mais le staff se prépare déjà : les coachs sont ainsi venus se roder au Creps jusqu'à mercredi 29 septembre au soir avec les jeunes.

L'ambiance est studieuse dans l'amphi du Creps, quand Fabien Galthié, le sélectionneur de l'équipe de France, analyse les séquences vidéos du dernier entraînement. © Radio France - Marion BOTHOREL

Au programme : du jeu mais aussi des debriefs des statistiques données par les GPS qu'ils portent sous le maillot et des analyses vidéos de leurs dernières séquences de jeu, comparées avec celles, prises comme modèles, de la charnière du XV de France.

Il n'y a pas que les jeunes joueurs qui prennent des notes. Eric Charavel en accompagne une petite dizaine, de l'Académie Pôle Espoirs de Castres : "je suis comme les gamins, j'en ai pris plein les yeux, j'ai filmé des choses, noirci des pages... C'est un bonheur voire un accélérateur".

Le staff fait la tournée des stades pour se décider

C'était aussi l'occasion de demander à William Servat, natif de Saint-Gaudens et ancien talonneur au Stade Toulousain, ce qu'il pensait du début de saison des Rouge-et-Noir.

"Comme dans d'autres équipes également il y a beaucoup de belles choses. Les joueurs internationaux qui n'ont pas eu la possibilité de partir l'an dernier sur la tournée sont au niveau et sont agréables à voir jouer", tout comme ceux qui en faisaient partie, assure l'entraîneur des avants, sans vouloir s'avancer sur l'avenir en bleu de Matthis Lebel ou de Thibault Flament.

C'est une faculté incroyable que d'avoir autant de joueurs à disposition et d'essayer de les faire avancer tous ensemble - William Servat

Des joueurs qui ont bien les prochaines échéances internationales en tête, William Servat les sent "impliqués", dans l'échange régulier de nouvelles qu'ils ont des joueurs directement, mais aussi des clubs de Top 14, de Prod2 et d'autres championnats.

"On fait partie d'un projet on a essayé d'écrire ensemble quelque chose qui dure depuis un certain moment maintenant". D'ici au stage de reprise, William Servat et les autres coachs de l'équipe de Fabien Galthié continuent à sillonner les stades de l'Hexagone. Ils seront par exemple à Biarritz, samedi, pour assister à la réception du Stade Toulousain.