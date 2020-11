Rugby : le Toulousain Antoine Dupont sacré "Joueur du Tournoi des Six Nations 2020"

On ne peut plus en douter, Antoine Dupont fait l'unanimité dans le cœur des Français. Le jeune demi de mêlée toulousain de 23 ans est sacré "Joueur du Tournoi des Six Nations 2020", après ses performances lors de la compétition.

Un prix largement remporté, puisque Antoine Dupont rafle à lui seul 46% des voix. Le prix est en effet attribué après un vote du grand public parmi une liste de six nominés, choisis par des journalistes de rugby, d'anciens joueurs et des diffuseurs des six pays participants. Cette année, parmi les six nominés, on comptait trois Français : les Toulousains Antoine Dupont, Romain Ntamack et le Gersois Grégory Alldritt.

Antoine Dupont remporte donc le titre avec plus de la moitié des votes. Il est le tout premier français de l'histoire à gagner ce prestigieux prix, grâce à des statistiques impressionnantes sur le terrain, dont notamment les 249 mètres parcourus ballon en main.