Rugby : le Toulousain Grégory Lamboley au Stade Rochelais

L'international Grégory Lamboley a signé pour deux ans avec le Stade Rochelais, actuel leader du Top 14 de rugby.

Avec Grégory Lamboley, c'est un joueur d'expérience qui arrive à La Rochelle. 35 ans, 14 sélections en équipe de France de rugby, trois fois champion de France et trois fois champion d'Europe avec Toulouse. Où il a passé toute sa carrière jusqu'à maintenant !

Grégory Lamboley est un avant polyvalent, qui peut jouer aussi bien seconde ligne, troisième ligne aile, que troisième ligne centre. Un joueur d'expérience : il a disputé 293 matches de Top 14 et 78 matches de Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain. Un pur produit du Stade Toulousain où il a passé dix-sept saisons. Il a ainsi remporté trois fois le championnat de France (2008, 2011 et 2012) et trois fois la Coupe d'Europe (2003, 2005 et 2010). Il a joué en équipe de France entre 2005 et 2010.

Le trentenaire n'arrive pas à La Rochelle en terre complètement inconnue : il y retrouvera deux anciens coéquipiers, qui sont désormais les deux entraîneurs de l'actuel leader du Top 14 : Patrice Collazo et Xavier Garbajosa !

Grégory Lamboley a signé pour deux saisons avec le Stade Rochelais. Il arrivera l'été prochain.