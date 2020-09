Rugby : le Tournoi des Six Nations s'élargit à huit en novembre, avec la Géorgie et les Fidji invitées

Le Tournoi des Six Nations annonce ce jeudi qu'elle organisera une "Coupe des Nations" à huit nations entre le 13 novembre et le 6 décembre. La Géorgie et les Fidji sont invitées à participer en compagnie des six nations habituelles.