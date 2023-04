Rugby - Le troisième ligne gallois Ross Moriarty signe au CA Brive jusqu'en 2025

C'est un gros coup que vient de faire le CA Brive sur le marché des transferts. Alors que le club se voit déjà pillé sur plusieurs postes en vue d'une éventuelle descente en Pro D2, le club engage un international gallois.

Ross Moriarty débarque en Corrèze dès lundi en tant que joker médical de Tevita Ratuva, blessé aux cervicales et dont la saison est d'ores-et-déjà terminée. Il signe également pour deux saisons supplémentaires, ajoute le club.

International aux deux coupes du monde avec les gallois

Les rumeurs l'envoyaient au Stade Français, à Bayonne ou encore à l'Union Bordeaux-Bègles. Mais, le joueur a donc décidé de partir à Brive. "Je suis impatient d’arriver en cette fin de semaine et de me mettre immédiatement au service de l’équipe pour ces cinq derniers matchs" a réagi le joueur gallois dans un communiqué du CAB.

Le joueur a effectivement des standards impressionnants en troisième ligne. Avec le Pays de Galles, qu'il rejoint en 2015, il dispute deux coupes du mondes et six tournois des six nations. Il n'a connu que deux clubs : Gloucester et les Newport Dragons, qui ont accepté de le libérer.