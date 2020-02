RUGBY : le VRDR en quête d'une première victoire en 2020 contre Aix-en-Provence

Trois changements seulement par rapport à l'équipe battue à Angoulême.

Le manager du club drômois a décidé de faire confiance à la formation qui s'est inclinée de deux points la semaine dernière à Angoulême après avoir livré une de ses meilleures prestations de la saison à l'extérieur. Trois changements ont été apportés par Johann Authier pour cette rencontre face à Aix-en-Provence. Au poste de talonneur, Thomas Larrieu retrouve sa place et aussi son rôle de capitaine, Opetera Peleseuma fait son retour au centre après une absence provoquée par un protocole commotion et à l'arrière, Maxime Javaux est titularisé en lieu et place de Charles Reynaert qui s'est blessé durant la semaine à l'entraînement.

L'équipe du VRDR pour affronter Provence Rugby ce vendredi soir - VRDR

Au match aller, le VRDR s'était incliné 26 à 23 face à cette formation qui vient de se renforcer avec l'arrivée de l'ex-international et 2ème ligne Julien Le Devedec qui a notamment évolué dans les rangs de Toulouse, Brive, et Montpellier. Aix-en-Provence ne compte que 7 points d'avance sur le premier relégable et va devoir lutter pour sauver sa place dans ce championnat de Pro D2. Pour les Damiers, il est impératif de gagner afin de maintenir un minimum de suspens d'ici la fin de la saison.

VRDR-Aix-en-Provence en direct sur FBDA ce vendredi soir à partir de 20h.