Rugby : le VRDR à Montauban pour le premier match de l'année 2020

Valence, France

La lutte pour le maintien reprend pour les Damiers

Les joueurs drômois débutent cette année 2020 par un déplacement à Montauban actuellement 13ème du classement et qui reste sur trois défaites consécutives. La formation du sud-ouest a été battue à trois reprises cette saison sur sa pelouse de Sapiac par Nevers, Carcassonne, et Colomiers. Les coéquipiers de Thomas Larrieu seraient bien inspirés de ramener au moins le point du bonus défensif de ce déplacement pour continuer de grapiller des points sur leurs principaux adversaires dans la course au maintien. Quelques changements ont été apportés dans l'équipe du VRDR par rapport à l'équipe qui avait disposé de Mont-de-Marsan lors du dernier match de 2019.

L'équipe du VRDR contre Montauban ce vendredi soir - VRDR

Montauban-VRDR à vivre en direct sur FBDA ce vendredi soir à 20h.