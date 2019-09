RUGBY : Le VRDR à Rouen pour lancer véritablement sa saison

Valence, France

6 changements dans l'équipe du VRDR pour affronter l'autre promu de la Pro D2

Le manager de Valence-Romans a modifié sensiblement son XV de départ pour cette rencontre synonime de revanche après la finale de fédérale une perdue par les Drômois le 1er juin dernier à Gueugnon sur le score de 30 à 25. Au poste de pilier droit Julien Royer prend la place du Roumain Ionel Badiu , en 2 ème ligne Léandre Cotte est titularisé au détriment de Jean-Blaise Lespinasse alors qu'en 3 ème ligne Vincent Barrière remplace Alexis Armary.

La charnière totalement recomposée

Mathieu Lorée et Lucas Chouvet seront chargés de mener le jeu du VRDR , en lieu et place de Nicolas Faltrept et Maxime Javaux. Le dernier changement concerne le poste d'ailier droit où Jérémy Scalese remplace Christopher Lacour.

L'équipe du VRDR pour affronter Rouen ce vendredi soir

Match à vivre en direct sur France Bleu Drôme-Ardèche à partir de 20h.