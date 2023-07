Rugby - Le VRDR boucle son recrutement avec l'arrivée d'un talonneur

Cyril Deligny signe pour deux saisons au VRDR (Valence Romans Drôme Rugby). À 31 ans, il a longtemps joué à Narbonne, puis dernièrement à Montauban, et possède donc une énorme expérience en Pro D2, championnat où les Damiers évolueront et viseront le maintien, la saison à venir. Selon le communiqué du club, le joueur né à Castres est présenté comme ayant "une très bonne technique du poste" et "présente un profil différent des deux autres" talonneurs.

Cyril Deligny mesure 1m81 pour 102 kilos, il a joué plus de 150 matchs en ProD2, et même quelques matchs avec Perpignan en Top 14. L'an passé il a inscrit un essai en 19 matchs avec Montauban, club que le VRDR affrontera en ouverture du championnat, le 18 août. Le club assure qu'avec cette arrivée il boucle ainsi son recrutement estival.