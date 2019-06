Rugby : Le VRDR change de logo pour la saison prochaine en PRO D2

Romans-sur-Isère, France

Les dirigeants du VRDR ont présenté ce jeudi leur nouveau blason pour la saison prochaine. On retrouve le damier noir et blanc encadré d'une bande rouge pour rappeler les couleurs de Valence. Un tigre symbole de la mascotte Taika complète ce nouveau logo pour la saison en PRO D2. Le club précise que le tigre blanc est un animal protecteur et chasseur des esprits maléfiques. Il symbolise la force, la férocité et le courage.

Le championnat de PRO D2 doit débuter le 23 août prochain. Le calendrier devrait être communiqué par la LNR au début du mois de juillet.

Après l'hommage de Romans mardi soir, Valence a également salué le club pour cette accession avec une photo souvenir ce jeudi sur le champ de Mars.