RUGBY : le VRDR chez la lanterne rouge de Pro D2

Une semaine après une première défaite à domicile, le VRDR se rend ce vendredi soir à Angoulême 16e et dernier du championnat de Pro D2. L'occasion pour les drômois de se relancer après une série de cinq rencontres sans victoire, leur dernier succés remontant au 18 septembre dernier.

Charles Bouldoire va faire ses grands débuts sous le maillot du VRDR au poste d'arrière

La dernière recrue du club drômois qui évoluait à Biarritz la saison dernière va débuter la rencontre au poste d'arrière, du coup Segundo Tuculet glisse à l'aile. C'est un des changements effectué par le manager Johann Authier une semaine après la première défaite à domicile contre Aix-en-Provence. Au poste de demi d'ouverture, Mathieu Lorée est titularisé à la place de Maxime Javaux qui fera son apparition sans doute en seconde période.

Quatre changements chez les avants

En 3e ligne, Sean Dougall fait son retour à la place de Benjamin Collet. En 2e ligne, Florian Goumat succède à François Uys qui souffre d'une déchirure du tendon du biceps et qui devrait être absent pendant plusieurs semaines. En 1ère ligne, Mirian Burduli et Julien Royer remplacent Ionel Badiu et Kevin Goze.

Angoulême, lanterne rouge de Pro D2, n'a toujours pas remporté la moindre victoire à domicile, battu à quatre reprises sur sa pelouse du stade Chanzy. Le VRDR reste sur une série de cinq rencontres sans victoire, le dernier succés des drômois remonte au 18 septembre dernier, c'était au stade Pompidou contre Carcassonne.

La composition du VRDR pour le déplacement à Angoulême - VRDR

Le XV de départ de Soyaux-Angoulême pour affronter le VRDR - SA-XV Charente rugby

Soyaux-Angoulême - VRDR à vivre en direct sur FBDA à partir de 19h