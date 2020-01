RUGBY : le VRDR condamné à l'exploit contre Colomiers

Le VRDR aura fort à faire ce vendredi au stade Pompidou face à Colomiers 2ème du classement et invaincu depuis le 22 novembre dernier. Un gros défi à relever pour les Damiers deux semaines après la désillusion face à Rouen.

Valence, France

Les retours de Souquet, Cotte et Reynaert

C'est du lourd, du très lourd qui va se présenter au stade Pompidou ce vendredi soir. L'équipe de Colomiers reste sur 7 victoires consécutives et elle n'a plus perdu depuis le 22 novembre dernier. C'est actuellement ce qui se fait de mieux dans ce championnat de ProD2. Pour ce match, plusieurs joueurs font leur grand retour, Romain Souquet au poste de 3ème ligne centre, Léandre Cotte en 2ème ligne et Charles Reynaert à l'arrière.

Sami Zouhair dans le groupe

Le jeune pilier prêté par le Lou va faire sa première apparition sous le maillot du VRDR. Il va prendre place sur le banc mais aura sans doute l'occasion de fouler la pelouse du stade Pompidou en seconde période face à un adversaire qui avait dominé les drômois à l'aller sur le score de 33 à 6.

L'équipe du VRDR contre Colomiers ce vendredi soir - VRDR

VRDR-Colomiers à 20h au stade Pompidou et en direct sur FBDA