Rugby : le VRDR doit valider contre Aurillac sa première victoire obtenue face à Angoulême

Cinq jours après sa 1ère victoire historique en PRO D2 contre Soyaux-Angoulême , le VRDR enchaîne un second match consécutif à domicile face à Aurillac ce vendredi soir au stade Pompidou à partir de 20h.

Valence, France

Deux changements par rapport à l'équipe qui s'est imposée contre Angoulême

Le manager Johann Authier a procédé à deux changements dans l'équipe alignée ce vendredi soir pour affronter les joueurs du Cantal. Youri Mège et Sean Dougall sont titularisés à la place de Christopher Lacour et Siaosi Loutongo aux postes d'ailier et de 3ème ligne aile.

L'équipe du VRDR ce vendredi soir contre Aurillac - VRDR

Dernier du classement avec 6 points , le VRDR doit absolument l'emporter pour se relancer complètement dans ce championnat de PRO D2 après avoir pris beaucoup de retard lors des huit premières journées. Aurillac , premier non relégable , occupe la 14ème place avec huit longueurs d'avance sur les Damiers mais aussi avec un match en moins que les joueurs du Cantal devront jouer dans les prochaines semaines à domicile contre Montauban.

VRDR-AURILLAC EN DIRECT SUR FBDA A PARTIR DE 20H