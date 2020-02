RUGBY : le VRDR en danger à Soyaux-Angoulême

26000 Valence, France

Quatre changements par rapport à Colomiers.

En 1ère ligne, Brice Humbert et Kevin Goze vont débuter la rencontre en lieu et place de Thomas Larrieu. Au poste de demi d'ouverture, Lucas Chouvet remplace Maxime Javaux et au poste de 3/4 aile, Youri Mège fait son retour au détriment de l'australien Clay Uyen. A noter également le retour dans le groupe du jeune Willy N'Diaye et de Taiso Leaana.

L'équipe du VRDR ce vendredi contre Soyaux-Angoulême - VRDR

Le match aller encore dans toutes les mémoires.

C'est contre cette équipe de Soyaux-Angoulême que le VRDR avait remporté son premier match en Pro D2 après huit défaites consécutives le 3 novembre dernier grâce à 6 pénalités de Maxime Javaux. Les Damiers l'avaient emporté sur le score de 18 à 13. A l'époque, Soyaux-Angoulême occupait la 3ème place du classement. Lanterne rouge du championnat, le club drômois est condamné désormais à réaliser des exploits pour essayer de croire encore au maintien car avec 11 points de retard sur le premier non-relégable Aurillac, le challenge s'annonce très relevé, à commencer par ce vendredi à Soyaux-Angoulême battu à domicile seulement par les grosses cylindrées du championnat : Grenoble, Perpignan et Oyonnax.

Soyaux-Angoulême - VRDR à vivre en direct sur FBDA ce vendredi à partir de 20h.