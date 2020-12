Pro D2 : le VRDR en mode commando pour son déplacement à Aurillac

Après cinq défaites consécutives, le VRDR ne doit plus traîner en chemin dans ce championnat de Pro D2 où il occupe une peu glorieuse dernière place au classement. Les Damiers ont un besoin urgent de points et ça commence ce vendredi avec un déplacement à Aurillac.

C'est une équipe du VRDR remaniée qui effectue ce vendredi soir son dernier match à l'extérieur de l'année 2020. Dernier du classement, le club drômois est attendu au tournant à l'occasion de ce déplacement dans le Cantal. Après cinq défaites consécutives, les hommes de Johann Authier vont devoir réagir au plus vite car même s'ils ont deux matches en retard, la situation commence à devenir inquiétante.

Les six rencontres à jouer d'ici la fin du mois de janvier seront décisives pour le maintien

Entre le déplacement à Aurillac, la réception de Montauban le 22 décembre, les rencontres à domicile contre Rouen et Angoulême en janvier et les deux déplacements à Biarritz et à Aix-en-Provence, les coéquipiers d'Alexis Armary vont jouer une grande partie de leur saison.

Dix changements par rapport à l'équipe battue par Perpignan la semaine dernière

Un important roulement a été effectué par le staff du VRDR en raison du match en retard que les Drômois disputeront quatre jours plus tard au stade Pompidou contre Montauban. Yannis Bahraoui est titularisé pour la première fois de la saison au poste de troisième ligne et Lucas Mensa fait son retour après avoir disputé le championship en Australie avec l'Argentine. Vincent Barrière, peu utilisé cette saison, débutera aussi la rencontre au poste de deuxième ligne.

Aurillac-VRDR, c'est à suivre en direct sur France Bleu Drôme Ardèche à partir de 19 heures vendredi

Le XV de départ du VRDR - VRDR