Rugby : le VRDR en route vers la PRO D2

Le VRDR est à 80 minutes d'une montée historique en PRO D2

Après sa victoire à Blagnac samedi dernier sur le score de 30 à 17 , le club de rugby de Valence-Romans est désormais tout proche de son objectif principal de la saison : faire parti la saison prochaine des 30 meilleurs clubs Français. Cette demi-finale retour de fédérale une ce samedi au stade Pompidou de Valence sera décisive et les hommes de Johann Authier sont bien décidés à ne pas rater cette dernière marche avant une accession qui leur tend désormais les bras.

On est à 80 minutes de quelque chose d'exceptionnel estime Erwan Iapteff un des piliers du VRDR. A nous de ne pas galvauder ce rendez-vous et de rester sérieux comme nous avons su le faire pendant toute la saison. Des moments comme ça , on en vit pas beaucoup dans une carrière , il faut donc à tout prix confirmer notre victoire du match aller pour que la fête soit complète avec notre public samedi soir. Je sens qu'il y a un véritable engouement autour de cette rencontre , engouement qui dépasse à mon avis les rivalités qui ont pu exister dans le passé lorsque la fusion entre les deux clubs est née.