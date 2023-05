Rugby : le VRDR est champion de France de Nationale

Pour la première fois de son histoire le club de rugby de Valence-Romans devient champion de France de Nationale. Les rugbymans du VRDR soulèvent le bouclier à Tarbes après leur victoire face à Dax sur le score de 26 à 19 en finale de Nationale. Les Drômois décrochent le titre de champion de France au terme d'un match qui aura tenu toutes ces promesses ! Les Drômois succèdent à l'équipe de Massy, champion de France de Nationale en 2022.

Une belle revanche pour les Damiers qui n'avaient en deux ans remporté qu'une seule victoire face aux Dacquois lors de quatre occasions.

Les premières réactions des joueurs et des encadrants

Le pilier Drômois Sami Zouhair exulte : "c'est la consécration, on s'est accrochés, ça me fait plaisir pour tous les joueurs, ils ont tout donné. Je suis super content, je suis émotif. L'année prochaine, je ne serai plus dans ce club, je suis triste. Je remercie Johann Authier, c'est un mec en or".

Cette finale était aussi le dernier match de Johann Authier en tant que manager du VRDR. Johan Authier craque : "je l'ai senti, cette fois. On le voulait ce bouclier ! Ma cicatrice se referme aujourd'hui après notre défaite, il y a quatre ans. J'ai fait 6 ans c'était pas facile, j'ai tout donné à ce club, et il m'a tout donné aussi. Je sentais que cette fois nous allions gagner !"

Laurent Beaugiraud , co-président du VRDR est en pleurs sur le bord du stade :"on est champions c'est complètement fou, on a joué notre rugby. Bravo à tout le monde."

Joris Moura le demi d'ouverture de l'équipe du VRDR : "c'est l'aboutissement de ces deux dernières années. On a pas lâché, on a joué avec encore plus d'abnégation, c'est encore plus beau."

Il y a aussi la joie de Scott Newland, joueur du VRDR : "beaucoup de fierté. Il y a quatre ans on a perdu en finale, alors là il y a beaucoup d'émotions".