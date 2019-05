Rugby : Le VRDR fin prêt pour la demi-finale aller d'accession en PRO D2

Le VRDR est à 160 minutes de la PRO D2

Après avoir éliminé Saint-Jean-de-Luz en quart de finale , le club de Valence-Romans s'attaque ce week-end à l'équipe de Blagnac pour la demi-finale aller du championnat de France de fédérale une. Un adversaire que les drômois connaissent bien puisqu'ils les ont battu à deux reprises lors de la première phase de la saison. Le VRDR l'avait emporté à Blagnac 20 à 13 avant de s'imposer également lors du match retour au stade Pompidou sur le score de 28 à 3.

La pression est sur nos épaules mais nous sommes prêts à l'assumer et à faire face à nos responsabilités explique Johann Authier le manager du VRDR qui ajoute que pour cette demi-finale les compteurs sont remis à zéro. Blagnac va tout mettre en oeuvre pour nous battre et nous faire chuter pour la première fois de la saison. A nous de mettre notre jeu en place pour ne pas se faire surprendre. Je sens les joueurs complètement investis et nous avons passé une très bonne semaine à l'entraînement pour préparer ce rendez-vous très important.