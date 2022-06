Le co-président du VRDR Laurent Beaugiraud et le manager Johann Authier étaient les invités de France Bleu Drôme-Ardèche mercredi soir dans 100% VRDR. Ils ont évoqué le mercato qui s'annonce beaucoup moins mouvementé que la saison dernière.

Rugby : le VRDR officialise le départ de 10 joueurs et attend 6 recrues

10 départs et 6 arrivées, le mercato du VRDR prend forme

Les dirigeants du VRDR ont officialisé le départ de dix joueurs mercredi soir sur notre antenne lors de l'émission spéciale consacrée au bilan de la saison et aux objectifs pour la 2e saison qu'ils s'apprêtent à disputer en Nationale. Dix joueurs ne porteront plus le maillot du club lors de la saison 2022-2023 : Jody Jenneker, le talonneur Sud-Africain met un terme à sa carrière, de même que l'ailier Dug Codjo. Le 3e ligne Pieter-Jan Van Lill va rejoindre un club de fédérale 2 dans le sud-ouest de la France afin de poursuivre sa formation de dentiste.

Mathieu Lorée à Nice, Luke Price de retour au Pays de Galles

Mathieu Lorée, âgé de 34 ans, au club depuis 2019 et qui a disputé 46 matches sous les couleurs du VRDR, va rejoindre le Stade Niçois où il évoluera donc en Nationale. Le demi d'ouverture Luke Price dont les statistiques au pied sont bien en dessous des attentes est également sur le départ. Il devrait selon toute vraissemblance retourner dans son pays d'origine. Le 3e ligne Tiuke Mahoni et le talonneur Guilhem Bourgois qui s'étaient engagés pour une saison avec Valence-Romans ne sont pas conservés. Le pilier droit Giorgi Kakauridze et le trois quart centre Alaska Taufa sont également sur le départ, enfin le 3e ligne Steven David s'est engagé avec Nevers en Pro D2 pour les deux prochaines saisons.

Un talonneur de Pro D2 attendu

Du côté des arrivées, deux joueurs ont d'ores et déjà donné leur accord au club drômois pour la saison prochaine. Un talonneur de Pro D2 et un trois quart centre qui arriverait d'un club de Nationale. Le staff des Damiers est encore à la recherche, à minima, d'un demi d'ouverture, d'un pilier droit et d'un numéro 8 pour complèter son recrutement avant la reprise de l'entraînement fixé au 4 juillet prochain.

Deux matches amicaux en août contre Chambéry et Oyonnax

Le VRDR disputera deux matches de préparation au mois d'août avant la reprise du championnat en septembre. Les Damiers iront jouer à Chambéry le week-end du 13-14 août et une semaine plus tard, ils affronteront le club d'Oyonnax, dans l'Ain ou sur son lieu de stage.