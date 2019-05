Rugby : Le VRDR peut entrer dans l'histoire du rugby français

Le VRDR veut écrire une nouvelle page de son histoire !

Une semaine après avoir décroché son billet pour la PRO D2 , le club de rugby de Valence-Romans dispute ce samedi soir la finale du championnat de France de fédérale une contre Rouen à Gueugnon. Les drômois sont à 80 minutes d'un nouvel exploit et d'une 25 ème victoires en 25 matches , ce qui ferait du VRDR le seul club de France à être invaincu cette saison du top 14 à la fédérale 3.

Le plus important pour nous sera de jouer libéré , d'évacuer le stress et la tension qui ont pu , par moment , nous faire déjouer la semaine dernière contre Blagnac explique Johann Authier manager du VRDR. L'avantage de cette finale , c'est qu'elle n'est pas décisive pour notre avenir , il faut donc que les joueurs prennent un maximum de plaisir. On fait ce métier avant tout par passion alors il le faut le vivre pleinement pendant 80 minutes et surtout ne pas avoir de regrets. Disputer une finale dans une carrière c'est quelque chose de rare , il faut tout donner et se lâcher. La semaine à l'entraînement a bien sur été joyeuse mais après l'euphorie de la montée on s'est très vite remis au travail pour aborder cette finale dans les meilleures conditions.