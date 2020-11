RUGBY : le VRDR reçoit Aix-en-Provence dans un stade Pompidou à huis clos

Le VRDR doit se relancer après une série de quatre rencontres sans victoire

Le dernier match des drômois remonte au 30 octobre dernier, défaite à Rouen 28 à 14, car depuis l'effectif a été dûrement touché par l'épidémie de coronavirus. Environ un tiers de l'effectif a été contaminé par le virus, une période compliquée pour les hommes de Johann Authier, heureux de pouvoir retrouver le chemin des terrains ce vendredi contre Provence rugby qui occupe la 6e place du classement et qui reste sur une défaite encaissée le week-end dernier à Montauban sur le score de 30 à 15. Pour le VRDR, il est impératif de l'emporter ce vendredi soir avant un programme très copieux à domicile au mois de décembre contre Oyonnax et Perpignan.

Jérémy Scalese et Nicolas Faltrept titularisés pour la première fois cette saison

C'est une équipe sans surprise qui a été communiquée ce jeudi par le manager du VRDR. On note tout de même les premières titularisations de Jérémy Scalese et de Nicolas Faltrept aux postes de centre et de demi de mêlée. La dernière recrue du club drômois, Charles Bouldoire un peu court encore physiquement n'a pas été retenu dans le groupe des 23 pour affronter Provence rugby.

Le VRDR contre Provence rugby - VRDR

L'équipe de Provence rugby - Provence rugby

VRDR - Provence rugby à vivre en direct sur FBDA ce vendredi 20 novembre à partir de 19h