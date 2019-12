Rugby : le VRDR reçoit l'ogre perpignanais

Valence, France

Perpignan et Damien Chouly face aux damiers.

L'USAP et ses sept titres de champion de France vont sans doute garnir les tribunes du stade Pompidou ce vendredi soir à l'occasion de la 14ème journée du championnat de Pro D2.Emmenés par l'ancien 3ème ligne international Damien Chouly ( 46 selections avec le XV de France ) les Catalans font figure de favori pour cette rencontre même s'ils se sont inclinés à cinq reprises cette saison à l'extérieur , notamment à Aix-en-Provence et à Rouen.

6 changements dans l'équipe du VRDR

Johann Authier a procédé à six changements par rapport à l'équipe qui a été battue la semaine dernière à Aix-en-Provence.Thomas Larrieu reprend sa place au talonnage ,Théo Hannoyer succède au néo-zélandais Martin en 2ème ligne ,l'autre changement au sein du pack concerne Vincent Barrière victime d'un protocole commotion à Aix et remplacé ce vendredi par Alexis Armary.A la mêlée , Nicolas Faure fait son retour de même que Nigel Hunt au centre et Jérémy Scalese au poste de 3/4 aile aux dépens de Mathieu Lorée , Taiso Leaana et Clay Uyen.

L'équipe du VRDR contre Perpignan ce vendredi soir - vrdr

VRDR-Perpignan à 20h ce vendredi soir au stade Pompidou et en direct sur FBDA