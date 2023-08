Rugby : le VRDR récompensé par les "oscars" du Midi Olympique

Florian Goumat et Clément Doucet avec le manager du VRDR Fabien Fortassin

Le Midol chez le champion de France de Nationale 2023

C'était la soirée des "oscars" ce lundi dans l'espace partenaires du VRDR au stade Pompidou. Devant près de 300 personnes, le désormais bi-hebdomadaire Midi Olympique a mis à l'honneur le club drômois pour son titre de champion de France remporté en mai dernier. A cette occasion, les dirigeants de Valence-Romans ont tenu à mettre en lumière trois membres du club pour leur fidélité et leur engagement depuis plusieurs années. Le 2e ligne Florian Goumat, 33 ans, et le jeune demi d'ouverture Clément Doucet, 22 ans, ont reçu chacun un oscar. Ces deux joueurs qui font parti de l'effectif de Pro D2 évoluent au club depuis 11 saisons. Yvan Jourdan, responsable de la filière jeunes, a aussi été mis à l'honneur pour son engagement depuis 13 ans et son travail au quotidien dans la formation.

