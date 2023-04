Rugby - Le VRDR recrute un 2e ligne expérimenté pour la saison prochaine

Yassine Maamry a 150 matchs d'expérience en ProD2 : une sacrée garantie en deuxième ligne, que le VRDR vient de signer pour trois ans, à compter de la saison 2023-2024. Très massif physiquement, il mesure 1m98 et pèse 128 kilos. Les Damiers s'arment encore un peu plus en vue de la saison prochaine et anticipent ainsi une possible montée en ProD2. George Worth (arrière, ailier), Gauthier Minguillon (ailier, arrière, centre), Thomas Lhusero (demi de mêlée), Julien Royer (pilier gauche) se sont déjà engagés avec le club. Le VRDR aura aussi un nouvel entraîneur, Fabien Fortassin.

Yassine Maamry est un joueur international, il est marocain, il a joué les sept dernières saisons à Béziers et a disputé 19 rencontres cette année (en ProD2), la plupart du temps il entrait en cours de jeu (0 essai, 1 carton jaune). Il a commencé le rugby en France au club Sorgues Rhône Ouvèze, au nord d'Avignon.

Le mot du club : *"*𝐘𝐚𝐬𝐬𝐢𝐧𝐞 𝐌𝐀𝐀𝐌𝐑𝐘 s’engage avec les Damiers pour 3 saisons ! Yassine coche toutes les cases du numéro 5 de haut niveau. Il possède un physique impressionnant, se déplace facilement, est à l’aise dans les airs, agressif dans les duels, les rucks ou les mauls et a l’avantage d’avoir une grosse expérience de la Pro D2. Il pèsera fortement dans le pack Damiers les saisons prochaines."