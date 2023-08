Rugby : le VRDR retrouve la Pro D2 avec beaucoup d'ambition

Le VRDR est prêt pour ce coup d'envoi de la saison

Après huit semaines de préparation et deux matches amicaux contre Béziers ( défaite 24 à 23 ) et Bourg-en-Bresse ( victoire 38 à 19 ), le nouveau manager du VRDR Fabien Fortassin se dit "rassuré" par les prestations de son groupe et il arrive sur la ligne de départ de la saison avec plus de "certitude" que de "doute". Avec 17 départs pour 17 arrivées à l'inter-saison, l'effectif du club drômois a connu pas mal de mouvement mais l'ossature du groupe qui a remporté le titre de champion de France de Nationale en mai dernier a été conservé et renforcé par des joueurs expérimentés et des jeunes à l'avenir prometteur. "J'ai à ma disposition un groupe de 40 joueurs très homogène et je sais que ça va être un casse-tête chaque semaine pour retenir les 23 joueurs qui seront alignés sur la feuille de match" ajoute le manager drômois. "Tant qu'on pourra s'entraîner à 40, je sais qu'on pourra rivaliser avec nos adversaires dans ce championnat de plus en plus relevé".

Un promu ambitieux

Fabien Fortassin ne souhaite pas se fixer d'objectifs chiffrés pour cette saison en Pro D2. Pour le manager du VRDR, " c'est le contenu de chaque rencontre qui sera important. Si le contenu est bon, les résultats suivront. J'attends surtout de mes joueurs un comportement irréprochable sur le terrain en terme d'état d'esprit. Je pense que nous avons les joueurs pour proposer un gros volume de jeu mais il faudra surtout être efficace et réaliste pour pouvoir exister dans cette division".

Confiance aux champions de France de Nationale pour ce premier match de la saison

Il n'y aura que 4 nouveaux joueurs ce vendredi soir dans le XV de départ du VRDR pour ce déplacement à Montauban. Fabien Fortassin a choisi de faire confiance au groupe qui a remporté la finale du championnat de France de Nationale le 27 mai dernier contre Dax. Georges Worth à l'arrière, Mosese Mawalu à l'aile, Thembelani Bholi en 3e ligne et Yassine Maamry en seconde ligne sont les seules recrues qui débuteront la rencontre à Sapiac. Le club drômois compte bien "surfer" sur l'euphorie de la saison dernière pour marquer les esprits à l'occasion de ce début de saison.

Montauban - VRDR à vivre en DIRECT sur FBDA à partir de 19h ce vendredi soir