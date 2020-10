RUGBY : le VRDR se déconfine pour aller jouer à Rouen à huis-clos

Huit changements dans le XV de départ par rapport à la semaine dernière

Pour ce 3e match consécutif après le déplacement à Grenoble et la réception de Béziers, un turn-over a été effectué au sein de la formation drômoise avant ce voyage à Rouen. Chez les avants, Ionel Badiu et Kevin Goze vont entourer Jody Jenneker en 1ère ligne à la place de Julien Royer et Mirian Burduli. Florian Goumat est titularisé au poste de seconde ligne et remplace Théo Hannoyer alors qu'en 3e ligne, Alexis Armary et Van Lill vont débuter la rencontre au côté de Sean Dougall.

Mathieu Lorée à l'ouverture et 1ère titularisation cette saison pour Quentin Gobet à l'arrière

A la charnière, c'est donc Mathieu Lorée et Enzo Sanga qui seront chargés de conduire le jeu et d'alimenter la ligne de trois quart où l'argentin Segundo Tuculet bascule de l'arrière à l'aile. On note aussi le retour de Jonathan Quinnez au centre et la première apparition cette saison du jeune Quentin Gobet perturbé par une blessure au cours du début de la saison.