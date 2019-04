Rugby : le VRDR se dirige vers les phases finales avec un sans faute en championnat cette saison

Romans-sur-Isère, France

C'est un véritable sans faute pour les rugbymen du VRDR, le club drômois de Valence - Romans. Les Damiers ont remporté ce dimanche après-midi leur vingtième victoire en 20 matchs et sont donc invaincus depuis le début de la saison de fédérale 1. Sur la pelouse du stade Guillermoz de Romans, ils l'ont emporté 76 à 10 face au RC Nîmes. Le club va donc disputer les phases finales d'accession à la Pro D2. Mais en cas de montée, fini les matchs au stade Guillermoz la saison prochaine, qui n'est pas homologué pour ce championnat.

La der des Damiers à Guillermoz ?

La rencontre de ce dimanche était donc peut-être la dernière des Damiers dans leur stade mythique. "C'est sûr, on est tous un peu nostalgiques", confient plusieurs supporter au coup de sifflet final. "Moi je n'irai pas voir les matchs à Valence", lâche Jean-Claude. "Il y a eu trop de rivalité entre Valence et Romans et ça passe pas. C'était l'esprit village, l'esprit clocher."

On a besoin les uns des autres si on veut voir du spectacle" - Jean-Claude, supporter des Damiers.

Sauf que cet esprit et cette "querelle de clocher" ne vont pas vraiment dans le sens des ambitions du club. "C'est comme ça", enchaîne un autre Jean-Claude, lui aussi supporter. "Valence - Romans ou Romans - Valence, on a besoin les uns des autres si on veut voir du spectacle et monter en Pro D2." Et tant pis si cela veut dire quitter le fief historique de Romans.

Prochain match contre Saint-Jean-de-Luz

"Avant de dire qu'on ne va plus jouer à Guillermoz, il faut déjà qu'on monte", tempère Kevin Goze, pilier de l'équipe, et dont le père et l'oncle ont joué à Romans. "Après c'est comme ça, le stade de Valence est un beau stade, et l'important c'est qu'on réussisse à atteindre nos objectifs. Le stade c'est secondaire, il faut juste que les supporter viennent dans les tribunes nous encourager, peu importe que ce soit à Romans ou à Valence."

Le prochain match des Damiers ne se jouera dans aucun de ces deux stades, mais à Saint-Jean-de-Luz le dimanche 28 avril, pour la rencontre aller des quarts de finale d'accession à la Pro D2.