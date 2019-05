Rugby : le VRDR se qualifie pour les demi-finales et se rapproche un peu plus de la Pro D2

Ils l'ont fait. Les rugbymen de Valence-Romans se sont qualifiés pour les demi-finales du championnat de fédérale 1 en battant Saint-Jean-de-Luz ce dimanche au stade Pompidou de Valence. Les Drômois l'ont emporté 29 à 6 et poursuivent leur course vers le niveau supérieur.

Le club de rugby de Valence-Romans fait un pas de plus vers la Pro D2. Les Damiers du VRDR se sont qualifiés ce dimanche pour les demi-finales du championnat de fédérale 1. Ils ont battu Saint-Jean-de-Luz 29 à 6 au stade Pompidou de Valence. Un quart de finale retour mieux maîtrisé que le match aller au Pays Basque. Cette fois, le VRDR est bel et bien en mode phases finales.

Vivement Valence-Romans en Pro D2

"On a eu de belles actions et de beaux essais", confie Michelle, une supportrice, juste après la fin du match. "On espère qu'ils vont continuer comme ça", enchaîne Philippe. "Vivement Valence-Romans en Pro D2 !"

#Rugby Le @VRDRrugby creuse l’écart au score ! Les Damiers mènent 29 à 6 face à Saint-Jean-de-Luz ! pic.twitter.com/MpBqYJBgYE — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) May 5, 2019

"Nous aussi on attend que ça", lâche avec le sourire Romain Souquet, numéro 8 et engagé avec le club depuis plusieurs saisons. "On a envie d'essayer de monter avec l'équipe et si possible de se maintenir la saison prochaine. On va tout faire pour et ne rien regretter."

Deux matchs à venir contre Blagnac

Mais avant, il faudra battre Blagnac lors des deux matchs à venir. "On sait que c'est une grosse équipe", poursuit Roman Souquet. Le VRDR a affronté et battu les Haut-Garonnais deux fois cette saison. "On est pas du tout surpris de les prendre en demi-finale", ajoute Johann Authier, l’entraîneur de Valence-Romans. "Mais on va déjà savourer cette victoire, boire une bière et se remettre au travail."

Le match aller des demi-finales aura donc lieu en Haute-Garonne, face au Blagnac Rugby, le weekend du 18 mai.