Rugby : le VRDR touché par l'épisode de neige mais le match contre Vannes maintenu

Valence, France

900 m2 de chapiteaux intégralement équipés se sont effondrés au stade Pompidou.

Le club du VRDR n'a pas été épargné par les fortes chutes de neige de la semaine dernière. Le stade Porchier à Romans qui sert de centre d'entraînement pour l'équipe première est resté inaccessible pendant plusieurs jours. Les bureaux administratifs et sportifs ainsi que la salle de musculation ont subi des infiltrations dues au poids de la neige. Les plus gros dégâts ont touché les infrastructures d'accueil du stade Pompidou avec des bâches éventrées , des armatures métalliques pliées et du mobilier cassé. Le montant des dégâts devrait se chiffrer à plusieurs centaines de milliers d'euros.

Un chapiteau du stade Pompidou après l'épisode de neige - VRDR

De gros dégâts au stade Pompidou de Valence - VRDR

Le VRDR jouera bien contre Vannes ce vendredi à 20h

Malgré ces difficultés , le VRDR a pris ses dispositions et assure que le match contre Vannes ce vendredi aura bien lieu comme prévu à partir de 20h.