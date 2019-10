Rugby : Le VRDR va t-il stopper sa série noire à Colomiers ?

26000 Valence, France

Six changements dans l'équipe du VRDR pour ce déplacement près de Toulouse.

Johann Authier, le manager des damiers a procédé à six changements dans son équipe après la 7e défaite enregistrée dimanche dernier contre Biarritz. Thomas Larrieu retrouve son poste au talonnage , la charnière est composée de Nicolas Faltrept et de Maxime Javaux. Christopher Lacour et Jonathan Quinnez sont titularisés à l'aile et au centre en lieu et place de Scalese et Leaana , enfin l'australien Clay Uyen occupe le poste d'arrière et remplace Quentin Gobet.

L'équipe du VRDR contre Colomiers ce vendredi - VRDR

Colomiers-VRDR à 20h ce vendredi , match à vivre en direct sur France Bleu Drôme-Ardèche.