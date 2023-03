Rugby - Le XV de France affiche son soutien à Yusuf Tuncer

Antoine Dupont, Damian Penaud ou encore Melvin Jaminet derrière une grande pancarte "On pense à toi Yusuf" posée sur la pelouse du Stade de France. Ce vendredi, avant leur entraînement pour le Tournoi des 6 Nations et leur match ce samedi contre le Pays de Galles , les Bleus ont pris la pose pour afficher leur soutien à Yusuf Tuncer et la photo poster sur twitter par la Fédération Française de Rugby.

Le pilier droit du SC Tulle a été gravement blessé aux cervicales lors d'un match fin janvier. Il est toujours hospitalisé à Limoges. Sa famille a aussi lancé une cagnotte sur le site leetchi.com pour aider le joueur et lui apporter un maximum de soutien.