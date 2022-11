Rugby - Le XV de France au Vélodrome pour affronter l'Afrique du Sud

Les Coqs français face au Springboks sud-africains. À un an de la coupe du monde de rugby , Marseille plonge déjà dans l'ambiance de l'ovalie avec ce match de gala ce samedi soir au Vélodrome entre le XV-de-France et l'Afrique-du-Sud, championne du monde. Il s'agit du deuxième test de la tournée d'automne pour les Bleus invaincus depuis un an et demi. Ils restent sur 11 victoires d'affilée et un succès arraché 30-29 il y a une semaine contre l'Australie.

Ce sera un match à guichets fermés, devant 62.500 spectateurs. Certaines places sont condamnées à cause du manque de visibilité.

France-Afrique duSud, coup d'envoi 21h à vivre en intégralité sur France Bleu Provence

"Pour tous les minots, c'est un rêve de chanter La Marseillaise" - Stéphane, éducateur de rugby

Le stade sera rempli par des amoureux de rugby venus de toute la région et même au-delà. Un évènement exceptionnel puisque le XV de France n'a plus joué à Marseille depuis plus de quatre ans. Impossible pour les minots de la région de rater le rendez-vous. Ils seront ainsi une trentaine d'enfants âgés de 12-13 ans, licenciés aux clubs de Gignac et des Cadeneaux rugby aux Pennes-Mirabeau. Accompagnés par leurs éducateurs et leurs entraîneurs, ils vont vivre un moment unique et magique.

Pour Idriss, Maxence, Noa et Jules, des copains de l'école de rugby de Gignac et des Cadeneaux, voir les Bleus ensemble, c'est un rêve !

Une ambiance exceptionnelle aussi pour le rugby

Le Vélodrome n'a jamais déçu les Bleus côté ferveur. De quoi même impresssionner les adversaires. Dans un an à la coupe du Monde, les Sud-Africains seront installés à Toulon et joueront deux fois au Vélodrome. Alors que son équipe a pris ses quartiers depuis plusieurs jours dans son camp de base varois à Toulon, l'entraîneur des avants sud-africains Deon Davids s'attend à une sacrée ambiance : "Toutes les images que nous voyons à la télé du Vélodrome sont impressionnantes... avec toute cette foule qui soutient son équipe pendant tout le match. En fait, on ne va pas jouer contre quinze gars sur la pelouse, mais on va devoir affronter près de 70.000 personnes ! C'est quelque chose d'incroyable".

"On ne va pas jouer contre quinze gars sur la pelouse, mais on va devoir affronter près de 70.000 personnes ! C'est quelque chose d'incroyable"- Deon Davis, entraîneur des avants sud-africains

Raphaël Ibanez va encore plus loin. Pour le manager du XV de France, "la structure même du stade créé un environnement qui est propice aux grands matchs". Il se rappelle aussi que les Bleus ont battu à Marseille toutes les grandes nations du rugby mondial,"l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup d'histoires dans ce stade magnifique".

Un seul Provençal sera sur la pelouse ce samedi soir, le 3e ligne toulonnais Charles Ollivon. Le sélectionneur Fabien Galthié aligne le même quinze de départ que face à l'Australie. En revanche, côté tribunes, l'ambiance sera au rendez-vous. Des fans des Bleus bien sûr et beaucoup de minots licenciés de rugby dans la région comme ceux de l'entente Gignac-Cadeneaux (les Pennes-Mirabeau) ou encore une centaine de jeunes rugbymen varois qui ont eu la chance de s'entraîner avec les Springboks cette semaine .

Le Vélodrome porte chance aux Bleus

C'est un retour au Vélodrome pour les Bleus, plus de quatre ans après le match remporté contre l'Italie (34-17). Marseille porte généralement chance au XV-de-France avec 10 victoires et seulement deux défaites au Vélodrome. Les Bleus ont battu ici les plus grandes nations du rugby : All Blacks, l'Australie deux fois, l'Angleterre deux fois, l'Argentine et l'Afrique-du-Sud (30-10) il y a 20 ans.

Le capitaine Antoine Dupont et le manager Raphaël Ibanez en conférence de presse d'avant-match au Vélodrome de Marseille. © Radio France - Fred Chapuis