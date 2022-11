Rugby : le XV de France bat l'Afrique du Sud 30-26 après un match rugueux

Même les champions du monde sud-africains n'auront pas réussi à mettre un terme à la série de victoires du XV de France. En battant les Springboks, ce samedi soir à Marseille, 30-26, les Bleus ont signé une douxième victoire d'affilée. En un an, ils ont fait chuter toutes les équipes du top 10 mondial (Irlande, Nouvelle-Zélande, Angleterre...).

Un match engagé

Ce succès, les rugbymen tricolores l'ont acquis au terme d'un match engagé, voire brutal. Il y a eu deux cartons rouges (Pieter-Steph du Toit côté sud-africain et Antoine Dupont côté bleu) et des blessés. Le centre Jonathan Danty a subi une fracture du plancher orbital (l'os sur lequel est posé l'œil), le pilier Cyril Baille devrait lui subir une opération pour une hernie inguinale (au niveau de l'aine). Le deuxième ligne Thibaud Flament devrait également être forfait pour le troisième et dernier match de cette tournée automnale, dimanche prochain, face au Japon.

Au coup de sifflet final, le sélectionneur Fabien Galthié a salué cette performance : "Tous les joueurs sont allés chercher cette victoire. Ils ont refusé la défaite. Quand vous voyez le dernier quart d'heure, comment ils ont retourné ce match, comment ils ont mis les Sud-Africains au supplice, collision après collision, décision après décision. Il faut rendre hommage à tous les joueurs, ceux qui ont commencé et aussi les finisseurs". Les Bleus font désormais figure de favori pour la prochaine coupe du monde, dans un peu moins d'un an maintenant. Ils auront en plus l'avantage du terrain puisque la France sera le pays hôte.

