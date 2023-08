Rugby : le XV de France en Écosse, premier test avant la Coupe du monde

Le XV de France lance sa préparation à la Coupe du monde contre l'Écosse, samedi à Édimbourg en Écosse. Dans le stade de Murrayfield à partir de 16h15, c'est une équipe de France largement remaniée , avec trois néophytes et l'arrière Brice Dulin en capitaine, qui tentera de faire plier le XV du Chardon.

À un peu plus d'un mois du coup d'envoi du Mondial, les Bleus avancent en partie masqués. Pour ce premier test, les principaux cadres ont été laissés au repos : exit Antoine Dupont, Damian Penaud, Charles Ollivon ou Gaël Fickou. Place à Louis Bielle-Biarrey, Pierre Boudehent et Émilien Gailleton. Ces trois joueurs, sans sélection à ce jour, tenteront de convaincre pour de bon le staff de les embarquer dans l'aventure du mondial, alors que Fabien Galthié aime à répéter que les joueurs doivent "aller chercher le maillot". Avant l'annonce de la liste des 33 joueurs convoqués pour la compétition, le 21 août, il reste donc quelques places à prendre.

Se méfier des Écossais

Face aux Écossais, l'exercice sera moins facile qu'il n'y paraît. Certes, "il n'y a pas de plus gros challenge, à l'heure actuelle, que de jouer contre la France", admet, lucide, leur sélectionneur. "C'est l'une des meilleures équipes du monde, ils sont pays hôte de la Coupe du monde et plein de confiance". Mais les Écossais ont annoncé la couleur : "Nous allons aligner la meilleure équipe possible sur les deux prochaines semaines", a prévenu Gregor Townsend. Sans Stuart Hogg parti à la retraite prématurément, mais avec le magicien Finn Russell comme capitaine, le XV d'Écosse aligne sa "meilleure équipe du moment", souligne également Fabien Galthié. "C'est la cinquième nation au classement mondial aujourd'hui", rappelle-t-il.

D'autant que les Écossais ont entamé cette tournée d'été de la meilleure des manières, par une victoire contre les Italiens (25-13) le week-end dernier. Le XV de France se méfie d'une équipe qui lui "pose pas mal de problèmes depuis quatre ans", comme le rappelle Arthur Vincent. "C'est la seule équipe qui nous a battue à la maison (27-23 en mars 2021, NDLR). C'est une équipe très athlétique donc ça va être vachement intéressant pour la suite. C'est une grosse équipe, avec de gros atouts, avec Finn Russell en chef d'orchestre", a confié à l'AFP le centre de Montpellier.

"Nous avons des arguments à faire valoir", assure toutefois, confiant, le sélectionneur français. "Depuis quatre ans, quelle que soit la composition d'équipe, n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui, on a matché. Donc on va 'matcher' samedi". S'ils l'emportent avec cette équipe "bis", les Bleus assoiront un peu plus leur statut de grand favori du Mondial et pourront compter sur un banc de luxe à compter du 8 septembre, jour du match d'ouverture contre les Néozélandais.

Le XV de France enchaînera sur une seconde confrontation face aux Écossais à Saint-Étienne, avant de défier les Fidji puis l'Australie.