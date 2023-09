Rugby - Le XV de France enflamme le nouveau Palais des Sports face aux All Blacks

Pour sa quatrième soirée inaugural , le Palais des Sports de Caen-la-Mer proposait de suivre le match d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande (27 à 13). Si les All Blacks ont par deux fois au début de chaque mi-temps tenté de refroidir l'ambiance, le XV de France a quand même réussi à offrir une magnifique soirée. "Cela ne commençait pas super, explique ce supporter et puis on a réussi à reprendre la main au fur et à mesure du match face à la meilleure équipe du Monde. C'est ma première pour moi au Palais des Sports et c'est vraiment une réussite."

Conjointement organisée par l'Ovalie Caennaise et le Stade Caennais Rugby Club, la soirée avait séduit un peu moins de 4200 personnes. Quelque centaines de Normands qui avaient pris une place ne sont pas venus. Ils ont eu tort.

Jeunes supporters Français du XV de France lors du match contre les All Blacks à Caen © Radio France - Olivier Duc

Dans les dernières minutes de la rencontre, l'avalanche de points des Français enflamme définitivement la salle. "C'est top, savoure Emilie , ancienne joueuse de l'Ovalie Caennaise. C'est de bon augure pour la suite."

Si les calendrier des championnats de Proligue (Handball) et de Nationale Une (Basket) le permettent, la communauté urbain de Caen-la-Mer pourrait reconduire l'opération en cas de qualification pour les demi-finales du XV de France de Rugby.