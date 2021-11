Rugby : le XV de France réalise l'exploit en battant la Nouvelle-Zélande 40 à 25

Le XV de France a réalisé un exploit en signant un succès record devant la Nouvelle-Zélande (40-25), triple championne du monde, son premier contre les All Blacks depuis 2009, samedi au Stade de France à l'issue de la tournée automnale.

Douze ans qu'ils attendaient ça, les Bleus se sont offert les Blacks ce samedi soir au Stade de France. Le XV de France s'est imposé 40 à 25 face à la Nouvelle Zélande. La tournée d'automne s'achève donc sur trois victoires pour l'équipe de France de Rugby après l'avoir emporté contre l'Argentine (29-20), et la Géorgie (41-15). Les Français, qui restaient sur quatorze défaites consécutives face aux All Blacks, ont inscrit quatre essais contre trois côté adverse et n'avaient jamais battu la Nouvelle-Zélande avec un tel écart au score. Ils retrouveront ces mêmes Néo-Zélandais lors du match d'ouverture de la prochaine Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre 2023) organisée en France.

Devant 80.000 spectateurs en ébullition, les Bleus de Fabien Galthié ont frappé un grand coup contre l'une des références mondiales, à moins de deux ans du match d'ouverture de la prochaine Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre 2023), organisée en France, face à ces mêmes All Blacks.

Des Bleus déchaînés en première période...

Les Bleus ont livré un récital en première période, conclu sur trois essais à zéro, en débordant des Blacks coupables de fautes de main et d'erreurs techniques. Le talonneur Peato Mauvaka, pour sa deuxième titularisation en l'absence de Julien Marchand, forfait, a profité de deux ballons portés minutieusement construit par son clan pour s'offrir un doublé (3e, 33e), comme face à la Géorgie dimanche dernier à Bordeaux. En trois rencontres d'automne, le Toulousain a inscrit cinq essais. Romain Ntamack, replacé à l'ouverture, s'est illustré en inscrivant le deuxième essai en solitaire après une feinte de passe suivie d'une accélération qui a percé un double rideau de cinq défenseurs néo-zélandais.

... qui ont tenu en seconde

A la pause, les Bleus ont mené de dix-huit points (24-6), écart déjà inédit en leur faveur devant les Blacks. Mais ils ont baissé de régime au retour des vestiaires et ouvert des intervalles à des Néo-Zélandais vexés.

Auteurs à leur tour de trois essais en moins de quinze minutes (Jordie Barrett, Rieko Ioane et Ardie Savea), les Kiwis sont revenus à portée de fusil (27-25). Mais une interception de l'ailier Damian Penaud a permis aux Bleus de reprendre de l'oxygène au score (37-25). Le Clermontois, meilleur marqueur tricolore cette année, s'offrait son septième essai en 2021 et l'arrière Melvyn Jaminet poursuivait son sans-faute devant les perches (20 points au total).

Les lignes arrières françaises ont continué de mettre la pression sur les défenseurs néo-zélandais pour tenir le score. Et Jaminet a fini le travail sur une nouvelle pénalité, sa quatrième réussi, pour offrir aux Bleux une victoire record. La précédente, 22 à 8 à Cristchurch, remontait à 1994.

Plus tôt dans la journée à Castres, les Françaises ont elles aussi dominé les Néo-Zélandaises (29-7) signant ainsi un second succès en huit jours face aux championnes du monde en titre, déjà battues à Pau (38-13), samedi dernier. Magique !