Rugby: le XV Gaulois, orphelin de stade depuis plus de quatre ans, s'installe à Charentilly

La fin des galères pour le XV gaulois ! Le club de rugby du Nord-Touraine, qui n'avait plus de terrain depuis plus de 4 ans et son départ forcé de la Membrolle-sur-Choisille, a signé une convention avec Charentilly, mardi 17 mai, pour utiliser le stade de cette commune de moins de 2.000 habitants. Pour les entraînements comme pour les matchs, le XV Gaulois a désormais une maison. La première étape d'une renaissance pour un club qui a souffert de ses années d'errance.

Le club pouvait jouer ses matchs à la Chambrerie à Tours-Nord mais n'y disposait pas de créneaux suffisants, surtout pour s'entraîner. "Ce n'était pas toujours possible car il y a l'US Tours, le foot américain là-bas" raconte Gérald Saunier, le nouveau président, pour qui retrouver des infrastructures complètes est une vraie satisfaction. "A la Chambrerie [à la fin des matchs] on prenait la douche, les mecs mangeaient vite fait un casse-croûte sous le barnum, il n'y avait rien, pas de club-house." Une organisation qui n'a pas permis de conserver l'école de rugby. Le XV Gaulois, qui a tout de même gardé une équipe sénior, ne repart pas totalement de zéro mais "d'une page à trous" dit Clément Gierens, le trésorier du club.

La signature de la convention entre la mairie de Charentilly et le XV Gaulois - XV Gaulois

Les entraînements au stade de Charentilly vont pouvoir commencer dès ce mardi 24 mai, une semaine après la signature de la convention avec la mairie. Mais pour pouvoir jouer les matchs à domicile, il va falloir installer des poteaux de rugby ! "Le traçage du terrain, la pose des poteaux, on va faire travailler un artisan maçon de Charentilly pour le bétonnage, et par souci d'économie, puisque le budget va être le nerf de la guerre les premières années, on va faire appel aux bénévoles et aux joueurs pour le décaissement et creuser les trous" poursuit Clément Gierens, qui avait repris la main sur le dossier "stade" après la pandémie qui a mis à mal les championnats sportifs.

Que chacun prenne sa part de l'ouvrage

En bref, le XV gaulois a du pain sur la planche pour retrouver son niveau d'antan, la première série -l'équipe évolue actuellement en 4ème-, son école de rugby, des sponsors, de nouveaux joueurs. Des partenariats avec les scolaires sont envisagés, des journées vont être organisées. Avec une pensée pour l'ancien bureau, qui a réussi à garder le cap dans la tempête et y a laissé beaucoup d'énergie, confie Clément Gierens, qui veut mieux répartir les tâches. "Il faut que chacun prenne sa part de l'ouvrage, partage ces valeurs du rugby" analyse-t-il.

Le XV Gaulois, qui devrait bientôt ajouter "Charentilly" dans son nom officiel, peut se réjouir de premières retombées positives. "Le fait d'avoir enfin un clocher, on a déjà des gens qui tapent à la porte ! Des nouveaux, des gens qui n'ont pas pratiqué, des anciens qui veulent reprendre. C'est aussi pour ça qu'on veut miser sur l'école de rugby, les parents qui amènent les enfants, c'est des bénévoles et des membres potentiels."