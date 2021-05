Rugby : Les Albigeois derrière le SCA avant la demi-finale d’accession en Pro D2 à Bourg-en-Bresse

Le SCA joue dimanche sa demi-finale d’accession à la PRO D2 à Bourg-en-Bresse. Le club albigeois de Rugby a terminé troisième du championnat de nationale et surtout, cela fait trois ans que le club est à deux doigts de remonter en deuxième division.

Au terme de la saison 2018-2019, Albi a été éliminé en demi-finale de Fédérale 1 contre Rouen, lors d’un match où la partialité de l’arbitrage a été mis en cause. Pendant la saison 2019-2020, la Fédérale 1 est interrompue fin mars 2020 à cause de la pandémie de Covid-19 alors que le SCA est leader sa poule. Alain Roumegoux, le président du Sporting club albigeois (SCA) raconte que la ville et les joueurs savent que ce match est capitale. "C'est unique. Pour certains c’est le match de leur vie et je souhaite qu'ils puissent le faire. Moi, depuis 21 ans que je suis au club. J’ai fait trois finales de Fédérale 1. Ensuite, j'ai vécu l'expérience de la Pro D2 et du Top 14. Et comme les villes moyennes de la Région, on a notre place en Pro D2. "

Qu’Albi retrouve sa place

Et pour ce match, le SCA va enfin pouvoir jouer devant ses supporters. 250 Albigeois vont faire le déplacement dans l’Ain avec le plaisir de retrouver en vrai leur équipe dans un stade. Vendredi matin, ils étaient une cinquantaine pour le départ des joueurs du Stadium. Des parades sont aussi prévues devant Sainte-Cécile et le Vigan ce samedi matin pour mobiliser les Albigeois. Bref, dans la capitale tarnaise, tout le monde veut que le club retrouve sa place en Pro D2, dans l’élite. Francine Paul vice présidente du Comité d'Animation des Supporters insiste. "Pour la ville d'Albi, pour les sponsors, pour les supporters. La Pro D2, c'est la place d'Albi."

Demi Finale Bourg-en-Bresse / Albi, coup d'envoi à 17h10 ce dimanche au stade Marcel Verchère

La compo pour les demi-finales. - .