Rugby - Les All Blacks s'entraîneront cinq jours à Bordeaux pendant la coupe du monde

C'est désormais officiel. Le passage des All Blacks à Bordeaux figure dans la dernière version du document "Mouvement des équipes" publié ce week-end par World Rugby, l'organisateur de la coupe du monde. Si les Néo-zélandais ont fixé leur camp de base depuis un moment maintenant à Lyon où ils disputeront deux rencontres face à l'Italie le 29 septembre et face à l'Uruguay le 5 octobre, ils souhaitaient trouver un autre lieu de résidence provisoire pour casser une éventuelle routine sur une période de treize jours sans match.

Les All Blacks arriveront donc au Ceva Campus de l'Union Bordeaux-Bègles le 18 septembre, en provenance de Toulouse où ils auront disputé trois jours plus tôt leur match contre la Namibie. Ils séjourneront à Bègles pendant cinq jours, jusqu'au 22 septembre. On ne connait pas encore leur programme précis sur cette période, et notamment si l'un des entraînements sera ouvert au public.

Les All Blacks mais aussi les Gallois, les Sud-Africains et les Géorgiens

Les Néo-zélandais font partie des favoris de la coupe du monde. Ils figurent dans le groupe de la France qu'ils affronteront en match d'ouverture du mondial le 8 septembre au stade de France (21h15). Ils ont débuté leur préparation ce week-end à l'occasion de la première journée du Rugby Championship en battant largement l'Argentine 41 à 12. Les All Blacks succèderont à Bègles à d'autres sélections de passage sur les installations de l'UBB pour préparer leurs matches à Bordeaux. Le Pays de Galles investira le stade André Moga du 7 au 10 septembre, l'Afrique du Sud du 14 au 17 septembre, la Géorgie du 28 au 30 septembre.

Cette présence des équipes de la coupe du monde devra s'articuler avec l'utilisation par les joueurs de l'UBB de leurs propres installations. Le club bordelais devrait octroyer aux joueurs une semaine de vacances après la 3e journée du Top 14 contre Toulon le week-end des 1er et 2 septembre. Puis l'équipe désormais managée par Yannick Bru devrait partir une semaine en stage afin d'éviter une cohabitation trop compliquée.