Rugby : les amateurs limousins frustrés d'une saison 2020 plombée par la Covid

Les sportifs amateurs à l'arrêt ! Les championnats de Nationale (3e division) et de Fédérale 1 (4e division) sont suspendus jusqu'au 10 janvier prochain. Les rugbymen de l'USA Limoges et de la JA Isle sont frustrés, mais prennent le confinement avec philosophie.

Les ballons de rugby vont rester dans les placards pendant au moins deux mois et demi sur les terrains amateurs

"J'ai signé au rugby pour jouer les matchs, pas pour m'entraîner au rugby !" Baptiste Soto, demi de mêlée à l'USA Limoges, ronge son frein. Celui qui était capitaine les deux dernières saisons a foulé les terrains pour la dernière fois pour 80 minutes en mars dernier. Plombé par une blessure et par deux matchs reportés, il n'a pu jouer que quelques minutes lors de matchs en début de saison, après la reprise en septembre.

Alors, forcement, sa frustration est importante. D'autant plus que la situation sanitaire le rattrape : le rugbyman, kiné à Limoges, a été testé positif à la Covid. "Je me trouve chanceux car je n'ai qu'une perte d'odorat et une faible toux" estime l'ouvreur, qui vit donc un début de confinement difficile.

Une préparation athlétique à refaire

Les sportifs amateurs s'apprêtent donc à vivre une période compliquée, où leur championnat se trouve bouleversé par la Covid. Pas de matchs jusqu'au 10 janvier, au moins, ça signifie toute une préparation athlétique à jeter à la poubelle. "Le club communique à travers les réseaux sociaux" explique le talonneur islois Guillaume Colussi.

La JA Isle met en ligne des séances de cours sur Internet pour que les joueurs ne perdent pas trop le physique. Avec les salles de sport fermées, il faut le faire chez soi. "Pour la muscu, on va prendre des packs d'eau" raconte Corentin Schmitt, troisième ligne à l'USAL. "Et pour la course, on peut sortir pendant une heure pour courir avec une attestation" conclut le jeune rugbyman.

Un confinement...en télétravail

Contrairement aux sportifs professionnels, les amateurs jonglent souvent entre le boulot et le sport. Pour certains, la période de confinement se fait donc...au travail. Hugues-Alexandre Douvesy n'est pas que l'ouvreur de la JAI. Mais, il est aussi agent immobilier à Limoges. "Je suis en télétravail" confie-t-il, "ça limite la casse, d'autant plus qu'on est un peu plus 'libre' de tenir une occupation professionnelle qu'en mars dernier".

De quoi éviter de penser trop à ce manque de rugby qui se fait sentir chaque week-end. "On regarde le Top 14 à la télé" conclut le demi d'ouverture islois. "Et on se découvre d'autres talents comme la cuisine"' ajoute Corentin Schmitt, pâtissier à ses heures perdues.