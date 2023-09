Rugby : les Anglais se promènent à Nice contre le Japon

Ils ont donc gagné en tribune et sur la pelouse. En très large majorité dans les gradins de l'Allianz Riviera par rapport aux Japonais, les 20.000 Anglais ont vu leur équipe s'imposer 34-12 ce dimanche soir pour enchaîner un deuxième succès et prendre la tête de la poule D. Une victoire large qui camoufle une première période difficile pour le XV de la Rose.

ⓘ Publicité

Quatre essais à zéro

Malgré une avance de 13-6 à la pause, les Anglais étaient dominés dans le jeu par ces surprenants japonais, vainqueurs facile de leur premier match et sans pression sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Finalement trois essais inscrits en seconde période, en plus de celui marqué en première, permettent aux Britanniques de s'imposer et de faire plaisir à leur supporters.

La ministre des Sports présente à Nice

Avant le match, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera est venue vérifier le dispositif de sécurité autour et dans le stade niçois. Plus de 900 hommes mobilisés en tout, dont 400 forces de l'ordre. La ministre a reconnu que l'organisation n'avait pas été parfaite jusque là avec les couacs des hymnes écorchés et des files d'attente monstres à Marseille. Prochain match à Nice mercredi entre l'Italie et l'Uruguay.