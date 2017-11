Rugby - Les Barbarians sur le Bassin d'Arcachon avant leur rencontre face aux Maori All Blacks

Les Barbarians, équipe antichambre du XV de France, affronteront les Maori All Blacks à Chaban Delmas vendredi soir à 20h45. Ils se préparent actuellement sur le terrain du RCBA à La Teste. 4 joueurs de l'UBB seront titulaires.

Avant de prendre la mer pour une promenade-déjeuner sur le Bassin d'Arcachon ce mardi midi, les Barbarians se sont entraînés pendant près de deux heures sur le terrain du RCBA. A l'issue les entraîneurs Franck Azéma et Bernard Goutta ont dévoilé le 15 de départ qui affrontera les joueurs de l'hémisphère sud vendredi soir.

Autour du capitaine et vétéran de l'équipe, Aurélien Rougerie, les coachs ont choisi une charnière jeune et prometteuse : Baptiste Couilloud (Lou) et Romain Ntamack (Stade Toulousain).

Notre fierté c'est de faire éclore au plus haut niveau les jeunes joueurs. On a toujours été un tremplin pour l'équipe de France. - Denis Charvet, dirigeant des Barbarians

4 joueurs de l'UBB seront également titulaires : Mahamadou Diaby, Jean-Baptiste Dubié, Adrien Pelissié et Sébastien TAOFIFENUA. Un cinquième girondin, Matthieu JALIBERT (19 ans), sera également remplaçant.

Les Barbarians poursuivent leur stage de préparation sur le Bassin d'Arcachon et pas question de prendre trop de bon temps ! La FFR a décidé cette année d'en faire une équipe de France "bis". L'idée : donner aux jeunes joueurs une chance de découvrir le niveau international.