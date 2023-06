Rugby : les cadets du FCG sacrés champions au stade de France !

Si la fin de saison du FCG semble plutôt tourner au cauchemar, avec la menace d' une relégation financière en Nationale prononcée par l'autorité de régulation , une lumière est venue éclaircir le quoitidien du club. Ce samedi 17 juin, les cadets Alamercery ont remporté la finale du championnat de France face au Stade Toulousain, au stade de France, en lever de rideau de la finale de Top 14. Une victoire 30 à 28, acquise grâce à une superbe première mi-temps, puisque les Rouge et Bleu menaient de 14 points à la pause !

Une filière de formation porteuse d'espoirs pour le club

"Je suis très heureux pour le club, les coachs, et les garçons qui sont récompensés par rapport à leur magnigique aventure", savoure Franck Corrihons, le directeur sportif de la formation au FCG. "C'est un indicateur fort, ça veut dire que la formation de Grenoble est en bonne santé, toutes nos catégories se portent à merveille, et évidemment que le club doit encore une fois s'appuyer dessus".

Les cadets ramènent donc au club le premier titre depuis 2018. Cette année, ce sont les junios Crabos, déjà au stade de France, qui l'avaient emporté face à Castres en finale. Une belle génération avec notamment Régis Montagne, Mathis Sarragallet, Zach Gauthier, Romain Fusier ou encore Wilfried Huleu qui pointe maintenant le bout de son nez en Pro D2. "On a essayé lundi de démystifier le stade de France en faisant intervenir les ex-champions de France junior, et ça a forcément été utile le moment venu, parce qu'on les a vraiment senti sereins, déterminés, et pas pris par l'enjeu. Ils m'ont vraiment surpris par leur tranquillité, impressionnants par leur force de caractère, donc vraiment bravo à eux !"