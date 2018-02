Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, France

C'était prévu, Biarritz fait tourner son effectif après son déplacement à Nevers la semaine dernière. Pas moins de 7 changements dans le XV de départ avec les entrées de Synaeghel, Leatigaga (piliers), Bastien (2ème ligne), Placines, Manu (3èmes lignes), Hamdaoui et Vakacegu (trois-quarts). Ils n'étaient pas du long voyage dans la Nièvre. Sur le banc, on retrouve 6 titulaires de la semaine dernière (Singer, de Coninck, Etcheverry, Burton, Tawalo et Assi), et de retour de suspension (pour cumul de cartons jaunes) le talonneur Elvis Levi.

Elle est làaaa notre compo pour cette 22e journée de @rugbyprod2#Biarritz ⚔️ @avironrugbypro

Bon courage à notre équipe tous derrière notre club !#AupaBO 👊💥 pic.twitter.com/3sC2xWVitv — Biarritz Olympique (@BOPBweb) February 2, 2018

A Bayonne en revanche, très peu de changements par rapport à l'équipe qui a battu Vannes avec le bonus la semaine dernière. Seulement 2 modifications dans le XV de départ : les retours de Martin Laveau à l'aile, et PJ Van Lill en 3ème ligne qui étaient ménagés il y a 8 jours. Le 2ème ligne chilien Pablo Huete revient sur le banc.

Découvrez la compo des Ciel et Blanc pour le #derby demain face au @BOPBweb - présentée par Alain Vera Carrelages. #BOABpic.twitter.com/7GKRORxBEP — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) February 2, 2018

Biarritz-Bayonne coup d'envoi à 20h45 ce samedi 3 février 2018. A vivre sur France Bleu Pays Basque, en direct d'Aguiléra à partir de 20h.