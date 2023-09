Rugby - Les confidences de Michel Reynier, l'un des premiers entraîneurs de Damian Penaud à Brive

Il y a des rencontres qui marquent. Celle entre Damian Penaud et Michel Reynier en est une. L'entraîneur a rencontré le jeune joueur lorsqu**'il est arrivé en cadets au CA Brive en 2011**. 12 ans après, l'oeil de l'observateur aiguisé du rugby qu'est Michel Reynier revient sur le parcours de rugbyman et d'homme qu'est Damian Penaud, alors que le joueur né à Brive dispute sa deuxième Coupe du Monde, et la première en France.

"J'en garde un souvenir à la fois ému et et très et très positif" raconte l'ancien coach. "Je dois dire que je me suis régalé avec ce garçon et avec l'équipe qu'on avait à l'époque puisque c'était une très bonne équipe où on avait fait des phases finales." L'histoire retient ainsi un match épique contre Toulouse que Brive avait battu. Damian avait marqué un triplé.

Déjà à l'époque, Damian "était un personnage". "On a eu des relations parfois un peu difficile, mais gentiment difficile" nuance le coach. "Il est adorable. Je ne l'ai pas pris en flagrant délit de méchanceté, de dire des choses par derrière dans le groupe. Il était très apprécié dans le groupe. On ne peut pas s'embrouiller avec ce type quoi !"

"Michel, quand est-ce qu'on joue ?"

Sur le terrain, Michel Reynier a bien entendu profité des fulgurances du jeune Damian, qui avait quand même un peu plus de cheveux sur la tête à l'époque. "Il y a une expression qui dit 'traverser le terrain'. Je dois avouer qu'il me l'a fait quelques fois." A l'époque, l'entraîneur des cadets l'avait placé demi d'ouverture, Il occupait la charnière avec David Delarue, ancien cabiste désormais aurillacois.

Et le briviste n'était pas en reste. "C'est un épicurien du jeu, un boulimique du jeu. Pour lui, l'entraînement, c'est du jeu. Il me disait tout le temps 'Michel, quand est-ce qu'on joue ?' Quand on travaillait les mêlées fermées, les lancements de jeu, il me regardait et me disait ces mots. Il voulait jouer !" A l'inverse, le joueur était capable de fulgurances. "Quand je lui disais 'Damian, je m'ennuie', il faisait quelque chose qui n'était pas écrit dans les livres. Et il nous faisait marquer ou marquait tout seul."

Damian Penaud "incarne le French Flair"

Damian Penaud est le fils de son père, Alain Penaud. Mais ni lui, ni son père n'ont eu une attitude hautaine envers qui que ce soit. Comme le confirme Michel Reynier, qui connait bien la famille Penaud. "Le comportement de son père était en toute discrétion, en retenue, pas interventionniste pour un sou. La correction d'Alain et de Vanessa, sa maman, a contribué à l'épanouissement de Damian."

Aujourd'hui, le briviste, formé ensuite à Malemort, évolue au niveau international. Il est un des joueurs cadres, peut-être un peu moins médiatisé que d'autres, de cette équipe de France. Et Michel Reynier l'avoue, ce joueur iconoclaste est peut-être dans sa meilleure forme, ayant franchi lors du premier match contre la Nouvelle-Zelande la barre des 30 essais marqués.

"Il est dans une trajectoire qu'on peut qualifier d'historique" continue l'ancien coach, "Il est en forme, il a l'air disponible et enthousiaste. Maintenant, il ne faut pas qu'il se blesse, mais sinon, il faut qu'il continue a être ce facteur-X." Et surtout qu'il continue ce qu'il sait faire, depuis ses temps chez les cadets.